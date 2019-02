Morre aos 96 anos no Rio a atriz Bibi Ferreira

Mauro Silva com Portal G1

A atriz Bibi Ferreira, 96 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (13) no Rio de Janeiro. Além de atriz, o ícone do teatro brasileiro também foi cantora, apresentadora, diretora e compositora.

De acordo com o Portal G1, o empresário Marco Montenegro confirmou a morte da atriz. Abigail Izquierdo Ferreira nasceu em 1922, ela era filha do ator Procópio Ferreira, e da bailarina espanhola Aída Izquierdo.

Bibi fez filmes, apresentou programas de TV, gravou discos, e dirigiu shows sem nunca deixar o teatro onde começou sua carreira quando acompanhava seus pais.

Segundo familiáres, Bibi morreu dormindo em seu apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre o enterro.

Deixe seu Comentário

Leia Também