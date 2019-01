Após acidente, motociclista é internado em estado grave

Saiba Mais Saúde Acidentes com escorpiões são mais comuns no verão

Acidente registrado por volta das 22h de domingo (13), na rua Pureza Carneiro Alves, Jardim Água Boa, em Dourados, deixou três pessoas feridas, duas delas crianças, de oito e nove anos. Everton Reis de Deus, 23 anos, envolvido na colisão, acabou encaminhado à UTI do Hospital da Vida em estado grave.

De acordo com a ocorrência, o condutor da Honda CG Titan seguia pela via e, no mesmo sentido, Adailton Barbosa da Silva, 23 anos, que conduzia o Fiat Uno. Em situação que ainda é apurada pela polícia, ambos acabaram se chocando.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da moto, invadiu a calçada onde estavam duas meninas e em seguida atingiu uma árvore.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram o socorro dos feridos. As causas do acidente estão sendo investigadas.

