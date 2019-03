Motociclista morre após colidir com carreta

Melciades José Arevalo, 37 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (26), após se envolver em acidente com uma carreta, em Bela Vista.

De acordo com informações de leitores que estão no local, repassadas ao JD1 Notícias, a vítima transitava em sua motocicleta quando colidiu com a carreta que fazia uma conversão. Com o impacto, Melciades morreu na hora.

Informações apontam que ele trabalha na área da educação, no município. Equipes da polícia estão no local para levantar a causa do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também