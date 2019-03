Cantor sertanejo morre em acidente na BR-163

Da redação com informações do site Edição MS

O cantor Luiz Henrique Menezes de Macedo, 24 anos, morreu em acidente ocorrido no domingo (24), na BR-163, em Coxim.

De acordo com informações do site Edição MS, o jovem que pilotava uma moto, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com uma carreta. Com a força do impacto, a motocicleta explodiu. Após a colisão, o cantor foi arrastado por aproximadamente 50 metros.

Ele seguia no sentido Pedro Gomes e a carreta, com placas de Carambei (PR), no sentido contrário. O motorista da carreta nada sofreu. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar, a vítima já estava morta.

Luiz é natural de Pedro Gomes, mas morava em Coxim. Ele fazia dupla sertaneja com Félix e cantava todos os finais de semana nos bares e restaurantes de Coxim.

