Homem morre um dia apÃ³s ser agredido, na fronteira

O trabalhador rural Mario Silva Ortiz, 40 anos, morreu no hospital nesta sexta-feira, dia 22 de março, após ser agredido na área central da cidade paraguaia de Carmelo Peralta, na fronteira com Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. A agressão teria ocorrido na quinta-feira (21).



Testemunhas que presenciaram o crime, acionaram a Polícia Nacional do Paraguai que em seguida o encaminhou a vítima para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, também em Mato Grosso do Sul.



Na manhã de ontem (22), Mario Ortiz não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Conforme informações do site Porã News, a polícia já identificou o suspeito de ter agredido o trabalhador, no entanto, ele ainda não foi localizado. Também não há detalhes sobre como e o que teria motivado as agressões.

