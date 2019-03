Morre borracheiro que levou tiros nas costas, braço e rosto

Morreu no hospital da Vida em Dourados, Reinaldo Bezerra, o borracheiro que foi alvo de atentado na manhã desta quinta-feira (21), a vítima estava na sua oficina mecânica na rua Laucídio Coelho, vila Nova Esperança em Rio Brilhante, quando foi atingida pelos disparos.

Reinaldo foi atingido por pelo menos sete tiros de pistola .40 após uma possível discussão com o suspeito do crime. O autor dos disparos estava em uma motocicleta conversando com a vítima dentro do estabelecimento, algum tempo depois, por motivos que ainda serão investigados pela polícia, o homem fez os disparos e fugiu na moto.

Reinaldo foi socorrido por uma ambulância até o hospital de Rio Brilhante para atendimento e, depois dos primeiros socorros foi transferido para um hospital de Dourados.

No local a Polícia recolheu cinco cápsulas deflagradas de .40, porém a vítima foi atingido com sete tiros, nas regiões da costas, braço e rosto.

Reinaldo tinha passagens por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, inclusive foi preso em operação policial realizada em junho do ano passado em Rio Brilhante A Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local.

A investigação será conduzida pela Polícia Civil por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG).

