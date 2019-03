Idoso morre apÃ³s carro pegar fogo em estrada

Um idoso morreu na quinta-feira (21), após o carro que ele conduzia bater em uma árvore e pegar fogo em uma estrada vicinal do município de Camapuã. De acordo com a polícia, a esposa da vítima dirigia o veículo na hora do acidente.

Segundo o site Dourados News, a vítima provavelmente perdeu a vida com o impacto. A mulher conseguiu sair do veículo e o corpo do idoso foi retirado por um morador que passava pelo local, antes que o carro ficasse destruído pelas chamas.

Ainda de acordo com a polícia, a suspeita é que os dois ocupantes não usavam cinto de segurança. A mulher foi levada para o hospital da cidade com fraturas expostas e segundo a instituição, ela não corre risco de morte, mas, aguarda vaga para ser transferida para Campo Grande.

