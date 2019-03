Acidente entre carro e Ã´nibus deixa crianÃ§a gravemente ferida

Acidente entre carro e ônibus deixou uma criança em estado grave, na noite desta quinta-feira (21), próximo a saída de Cuiabá, próximo ao Shopping Bosque dos Ipês. A menina tem quatro anos e seguia junto com os pais em um Corsa Classic.

Segundo informações apuradas, a colisão aconteceu entre um Corsa Classic e um ônibus que seguia para Coxim. De acordo com o motorista do ônibus, o carro de passeio surgiu na alça e entrou na rotatória, no momento em bateu contra o veículo.

Os pais e a criança seguiam no veículo de passeio, mas os responsáveis não tiveram ferimentos graves e a menina foi encaminhada em estado de urgência para Santa Casa de Campo Grande, com traumatismo craniano.

Ela segue sedada e entubada, considerando seu estado de saúde grave.

