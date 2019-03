Motorista perde o controle, cai em córrego e morre em acidente

Franklin Willian Mendonça de Barros Sampaio, 24 anos, morreu após perder o controle do veículo e cair no córrego Anhanduí, na madrugada desta quinta-feira (21), no cruzamento das avenidas Arquiteto Vilanova Artigas e Thyrsson de Almeida, no bairro Aero Rancho.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem seguia em um Volkswagen Gol quando perdeu o controle do carro e caiu dentro do córrego. Franklin caiu da ponte, que tem uma altura aproximadamente de seis metros.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, mas chegando no local constatou que o jovem já estava morto. A perícia ainda apura as circunstâncias do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também