Acidente na BR-060 deixa trÃªs mortos

Um acidente entre carro e caminhão próximo ao frigorífico da JBS, na BR-060, deixou um homem gravemente ferido e duas mulheres mortas, na noite deste domingo (17), na saída de Sidrolândia. Dentro do veículo de passeio estavam Márcio Lopes da Silva, de 46, Rejane Lopes Calvis, de 44, Aylanna Lopes Calvis da Silva, de 25 anos e mais três cachorros.

Segundo informações do site Folha da Cidade MS, o motorista do Honda Civic tentou desviar de dois cachorros que atravessaram a pista, mas perdeu o controle e acabou colidindo na lateral do caminhão. Ambos os veículos saíram da pista e os ocupantes do carro de passeio ficaram presos a ferragens, mas o condutor do caminhão não ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, socorrendo apenas Márcio, que ficou gravemente ferido. As duas mulheres e os animais morreram no local. O homem foi encaminhado a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta segunda-feira (18).

