Acidente deixa dois mortos na BR-163

Duas pessoas identificadas apenas como Nilson e Elisangela morreram na manhã desta sexta-feira (15) após sofrerem acidente na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal estava em um veículo de passeio que colidiu de frente com uma carreta bitrem carregada com grãos. Com o impacto, os ocupantes do carro de passeio morreram na hora. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

O veículo de passeio tinha placas de Vitória das Missões, Rio Grande do Sul e a carreta, de Santo Anastácio, São Paulo. A polícia investiga as causas do acidente e não houve bloqueio do trânsito na região.

