Vídeo - Idoso morre eletrocutado em poste

Um homem de 60 anos, que não teve a identidade revelada, morreu eletrocutado na manhã de quinta-feira (15) após subir em poste da rede elétrica para fazer a ligação de um fio de forma clandestina, em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza, Ceará.

O corpo do idoso ficou pendurado no poste e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a remoção. Funcionários da concessionária de energia do estado estiveram no local para desligar a eletricidade da região e, só então, o corpo foi removido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem, já sem vida, pendurado logo após o ocorrido. Veja:

