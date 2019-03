Vídeo: Homem tentar agarrar garota no meio da rua e acaba morto por ela

Soldado da PM Marcela, que trabalha na 3ª Cia do 23M reage assalto no Butantã, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 20h de domingo, quando a policial estava chegando à sua casa, na Rua Lourenço Prado.

A policial estava de folga e à paisana, quando um motorista de um veículo escuro desceu do automóvel e tentou agarrar a Marcela. Vendo que seria atacada, a mulher saca uma arma e atira no peito do homem, ela e efetuou dois disparos que acertou o peito do autor, que veio a óbito no local.

Câmera de segurança instalada em frente de uma residência registrou o fato. O caso será investigado pela 14º DP da cidade.

