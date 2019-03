Homem tem casa invadida e leva cinco tiros na frente do filho

Renan Teixeira Barbosa, 34 anos, foi vítima de tentativa de homicídio e ferido com cinco tiros na noite desta segunda-feira (25) na cidade Naviraí. O fato ocorreu depois que o suspeito invadiu a casa da vítima.

De acordo com o site Tá na Mídia Naviraí, era por volta das 21h40 da noite e Renan, o filho menor de idade e um colega de 22 anos, estavam na casa, quando um homem bateu à porta. Ao abrir para verificar quem era, o autor que estava encapuzado adentrou rapidamente com a arma na mão e mandou que a testemunha deitasse no chão. Após isso, ele foi em direção a vítima e atirou duas vezes contra a cabeça e três no braço esquerdo. A criança presenciou tudo.

O autor dos tiros fugiu tomando rumo ignorado e a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a Santa Casa da cidade. Devido o estado grave, Renan, acabou sendo transferido para a cidade de Dourados.

A Polícia Militar fez diligências e não localizou o suspeito. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também