Foragido da Justiça é executado com 15 tiros em frente a uma oficina

O foragido da Justiça, Jorge Mizuhira Salinas, foi executado com pelo menos 15 tiros de pistola 9mm, em frente a uma oficina mecânica, na noite desta quarta-feira (13), em Ponta Porã. O homem estaria no local usando o sinal do Wi-Fi.

Segundo informações, o homem estava parado em frente ao local por volta das 19h e usando o sinal do Wi-Fi, quando pistoleiros em uma motocicleta pararam e começaram a atirar contra ele. Jorge tentou se esconder embaixo do carro, mas mesmo assim foi atingido.

A vítima chegou a ser socorrido para um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Jorge era foragido da penitenciária e a execução seria um acerto de contas do narcotráfico.

