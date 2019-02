Dono de bar é executado na fronteira

Júlio César Ramos Martins, de 38 anos foi executado a tiros no início da tarde deste sábado (16), em Ponta Porã, quando transitava em uma motocicleta, no bairro Panambi.

A vítima transitava em sua motocicleta, quando foi alcançada pelo pistoleiro, que efetuou pelo menos dez disparos de pistola 9mm. Júlio não resistiu e morreu no local. O autor do homicídio teria se envolvido em algumas brigas ocorridas no bar de Júlio César.

De acordo com o site Porã News, a polícia foi até o local e apesar de já terem um suspeito do assassinato, não é descartada nenhuma linha de investigação para o crime. O autor não foi encontrado.

Deixe seu Comentário

Leia Também