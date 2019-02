Pai e filho são executados no Caiobá

Bruno Pierri Figueiredo, 22 anos, e seu pai Carlos Mendes Figueiredo, 52 anos, foram mortos a tiros, após uma discussão em razão de uma limpeza com fogo em um terreno do Portal Caiobá. O fato ocorreu na noite do domingo (11), e uma criança de dez anos presenciou os fatos e quase foi acertada por um dos disparos.

De acordo com informações do site Diário Caiobá, Bruno teria ido ao terreno localizado na rua Luiz Filinto da Silva para fazer a limpeza do local. Ele teria juntado o lixo e ateado fogo, o que causou a ira de dois vizinhos, moradores ao lado do terreno.

A dupla teria ido até a direção de Bruno e iniciado uma discussão. O jovem ligou para o pai que foi até o local acompanhado da filha menor, de dez anos.

“Carlão” como era conhecido no bairro, chegou ao terreno e ao descer do veículo e questionar a situação foi atingido por diversos disparos na região da cabeça e do corpo. Bruno também foi alvejado e os dois morreram no local.

A criança, filha e irmã das vítimas, ficou em estado de choque e por pouco não foi atingida. Os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada, mas, não conseguiu localizar os atiradores.

Após o crime a casa de um dos suspeitos pegou fogo, a suspeita é de que tenha sido incendiada.

O crime é investigado pela Polícia Civil que já identificou os suspeitos afim de capturar os bandidos.

