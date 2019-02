Vídeo - Pedofilia, briga e morte no bairro Taquarussu

João Marcos da Silva de Araújo, 43 anos, foi morto no final da manhã desta segunda-feira (4), após se masturbar na frente de adolescentes e resistir a prisão. Em um vídeo mostra o homem cometendo o ato obsceno na porta da casa das vizinhas, que filmam tudo e acionam a Polícia Militar logo em seguida

O autor permanece parado na porta por 20 segundo, insistindo em assediar as meninas. Já na presença dos militares, o pai das adolescente revoltado com a situação parte pra cima de João, que está cercado por policiais no quintal da vila.

O caso

João Marcos da Silva de Araújo morava uma vila de três casa, quando começou a se masturbar na frente das vizinhas adolescentes. Desesperadas com a situação, as meninas acionaram o CIOPS, que também pediu ajuda a Força Tática.

Ao chegar no local, o homem recebeu voz de prisão e seguiu resistindo, fazendo ameaça contra os militares. Até que em determinado momento avançou com uma faca para cima de um dos agentes, rasgando parte da farda. Um dos policiais disparou e o autor foi atingido por dois tiros no tórax e morreu no quintal da casa.

Veja abaixo o momento em que uma das meninas filmam o homem se masturbando atrás da porta, logo em seguida o pai das adolescentes parte pra cima do autor, que está cercado por militares na vila.

