Homem é morto após se masturbar na frente de adolescentes

João Marcos da Silva de Araújo, 43 anos, foi morto a tiros no final da manhã desta segunda-feira (4), bairro Taquarussu. O homem tentou atacar os militares e foi atingido no tórax e morreu no local.

Segundo informações, João Marcos morava em uma vila com 3 casas, quando começou a se masturbar na frente das vizinhas adolescentes. Constrangida com a situação, uma das meninas ligou para Polícia, que também acionou a Força Tática.

Ao chegarem no local, os policias entraram na casa e encontraram o homem bastante alterado e segurando uma faca. Ele começou fazer ameaças aos militares, que pediram ao mesmo para largar a arma.

Não atendendo aos pedidos da Policia, João disse que também teria uma arma de fogo em casa e usaria contra eles se necessário, quando foi atingido por quatro tiros de bala de borracha e partiu pra cima de um dos militares com a faca, rasgando parte da farda do policial.

Um dos PM disparou dois tiros contra o homem, que estava avançando com a faca para cima dos agentes. João Marcos foi atingido no tórax e morreu no local. Ele tinha passagens por tráfico de drogas.

