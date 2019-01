Homem encontrado morto em córrego teve a garganta cortada com tela de TV

Keoma de Souza Pereira, 23 anos e Alessandro Henrique Barreto de Sousa, 20 anos, ambos moradores em Rio Brilhante, foram presos na tarde de segunda-feira (28), suspeitos pelo assassinato de Claudomiro Gerônimo da Silva, 44 anos, achado morto próximo a um córrego na região de Araras, na mesma cidade. A vítima foi morta a pauladas e teve a garganta cortada por vidros de tela de TV.

O Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil prendeu e apresentou os suspeitos. O delegado titular Alexandre Neves afirmou que a dupla confessou o homicídio e deu detalhes do ocorrido.

Conforme a polícia, Claudomiro Gerônimo da Silva, natural de Lins - SP era morador de rua e estava vivendo há pouco tempo em Rio Brilhante. Ele passava o dia na praça central ingerindo bebida alcoólica junto a outras pessoas em situação de rua, inclusive Keoma de Souza.

No sábado (26) à tarde, Claudomiro, Keoma, Alessandro e outras pessoas foram até o córrego para fazerem uso de bebida e assar carne. Em determinado momento houve uma discussão entre Keoma e a vítima.

Keoma pegou um pedaço de pau, e golpeou a cabeça de Claudomiro que caiu. O segundo acusado Alessandro, teria ajudado o amigo a colocar a vítima em cima de um tapete de crochê e arrastado até a beira do córrego.

Eles perceberam que a vítima estava viva, pegaram uma TV que já estava no local e colocaram o aparelho com a tela para baixo, em cima da cabeça da vítima. Com a pressão, os pedaços de vidro da tela do aparelho cortaram a garganta de Claudomiro que morreu em seguida devido a perda de sangue.

A dupla fugiu e logo foi identificada e localizada. Eles devem responder por homicídio qualificado pelo motivo fútil.

O corpo da vítima permanece no Instituto Médico Legal de Dourados, aguardando a localização de familiares para sepultamento.

Outra vítima

Keoma de Souza Pereira, 23 anos é bastante perigoso e ainda no início da noite de sábado (26), tentou matar um artesão de 52 anos, que estava na praça central. Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima foi atingida com um golpe de faca de serra e ficou com a lâmina dentro do abdômen.

A princípio o caso foi registrado como lesão corporal, mas de acordo com o delegado Alexandre Neves, o mesmo será tratado como tentativa de homicídio.

A vítima, moradora de Tacuru, permaneceu internada no hospital de Dourados, mas fora liberada e está fora de perigo.

Deixe seu Comentário

Leia Também