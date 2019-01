Corpo mutilado é encontrado por banhista em córrego

Banhistas encontraram nesta quinta-feira (10), no córrego Guariroba um corpo mutilado. O local fica cerca de três quilômetros após o Autódromo Internacional de Campo Grande, e a vítima, ainda não identificada, mas que aparenta ser um homem e estava sem as pernas e sem os braços.

Segundo boletim de ocorrência, duas pessoas foram ao local por volta das 16h, tomar banho no córrego, quando se depararam com o que restou do corpo preso a alguns galhos e, assustadas, deixaram o local. Elas relataram os fatos para uma terceira pessoa que, por sua vez, informou a Polícia Militar.

A PM confirmou a história e acionou a Polícia Civil. De acordo com o delegado plantonista Enilton Pires Zalla, que atendeu a ocorrência, quando o Corpo de Bombeiros retirou a vítima, foi constatada a mutilação. Os policiais e perícia analisaram o local, mas não encontraram os membros decepados.

O morto trajava uma bermuda jeans da marca Crys Life, com uma cinta cinza, e estava um molho de chaves com chaveiro na forma da letra B. No bolso da bermuda havia alguns recortes de papel pelos quais foi possível identificar números de telefone. O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

