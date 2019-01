Homem é encontrado morto enrolado em coberta

Rafael Gomes Alexandre, 30 anos, foi encontrado morto na cama da casa onde morava, no fim da tarde de terça-feira (29), no Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. O corpo estava coberto por uma coberta manchada de sangue.

Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 18h quando uma testemunha percebeu que o portão da casa e porta da cozinha estavam encostadas, sem tranca, e resolveu verificar.

Ele chamou o morador pelo apelido e como não houve resposta, entrou no imóvel e viu o corpo caído na cama, enrolado em uma coberta, também havia manchas de sangue no lençol da cama.

O vizinho saiu correndo e chamou outra vizinha pedindo socorro. A Polícia Militar e Civil foram acionadas.

O caso foi registrado como homicídio e não há informações sobre suspeitos nem sobre as circunstâncias do crime.

