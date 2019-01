Achado corpo do pescador que estava desaparecido

Uma equipe de Bombeiros Militares de Bataguassu, que deu apoio ao Corpo de Bombeiros de Rosana (SP), encontraram na manhã desta quinta-feira (17), por volta das 9h20, o corpo do pescador Geraldo Montemor de aproximadamente 62 anos, que caiu nas águas do rio Paraná na tarde desta quarta-feira (16).

O corpo estava a 12 quilômetros do local onde ocorreu o afogamento e 15 km do Balneário Municipal de Rosana (SP), cidade a 85 km de Nova Andradina. A embarcação dele foi encontrada às margens do rio Paraná, a 3 km do Balneário e as equipes de socorristas iniciaram as buscas até ao anoitecer e retomaram na manhã de hoje.

O corpo da vítima está sendo levada para a cidade de Rosana (SP), onde será encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal), e posteriormente será liberado aos familiares.

