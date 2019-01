Bombeiros encontram corpo de homem que caiu no rio Amambai

O corpo de Wilson Vieira Machado, 43 anos, foi encontrado horas depois de ter caído nas águas do rio Amambai, em Naviraí, no domingo (27).

De acordo com informações policiais, a vítima caiu da ponte da BR-163 no início da tarde. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros e uma equipe fez buscas no rio até encontrar o corpo já sem vida.

Ainda não há informações sobre o que ocasionou a queda de Wilson. Ele era morador de Naviraí e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também