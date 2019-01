Imagem forte – corpo encontrado queimado é identificado

Da redação com informações do Porã News

Foi identificado como sendo de Wilfrido Lopez Chaves, 34 anos, o corpo encontrado queimado após diversos disparos de arma de fogo no último dia 12 de janeiro no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, a irmã da vítima foi quem fez o reconhecimento nesta quarta-feira (23). O corpo estava no Instituto Médico Legal da cidade. Wilfrido é de nacionalidade paraguaia.

Ainda de acordo com informações do site local, Wlfrido tinha diversas passagens pela polícia, entre elas, tráfico de drogas, condução perigosa de veículo automotor e receptação.

Relembre

Por volta das 21 horas do dia em que o corpo foi encontrado, moradores do distrito ouviram vários disparos de arma de fogo e, ao sair para ver o que aconteceu, viram um clarão nas proximidades da BR-463.

Alguns moradores foram até o local e viram algo pegando fogo, ao se aproximarem notaram que se tratava de um corpo. A polícia foi acionada e agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil, realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

A execução pode ter relação com um ajuste de contas do crime organizado. A polícia ainda investiga o caso para identificar os autores e a motivação do crime.

Veja como o corpo ficou após ser queimado:

