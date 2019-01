Atentado causa duas mortes e deixa um ferido

Dois homens morreram e outro ficou ferido a tiros em um atentado ocorrido, na noite de terça-feira (29), no Bairro Terrazas 1 em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Segundo o site Capitan Bado, as vítimas fatais são Carlos Ríos, conhecido como "Carlitos" e Edemar Elías González Aguiar. O terceiro atingido, ainda não identificado, foi encaminhado para o hospital privado Viva Vida, na cidade.

Os três estavam em uma conveniência quando os pistoleiros passaram com uma caminhonete e efetuaram vários disparos. Fugindo na sequência. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da execução ou de prisões.

