Briga entre rivais pode ser motivo da execução na capital, segundo polícia

Vitor Gabriel Pinheiro Ramos, 18 anos e Deynner Araújo do Prado, 25 anos foram mortos na noite desta quarta-feira (16) na rua São Martim, no bairro Tiradentes em Campo Grande. Um menor de 14 anos que estava no carro levou um tiro no joelho e foi socorrido pelo atendimento médico.

De acordo com o delegado José Roberto de Oliveira, o alvo seria Vitor que tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, e a suspeita da motivação do crime seria uma “richa” anterior entre eles.

Deynner era o condutor do VW Saveiro quando foram alvejados e aparentemente estavam fugindo de uma perseguição, mas durante a fuga o condutor acabou colidindo contra um poste. Vitor levou quatro tiros, sendo dois nas mãos, um rosto e outro no peito. Os autores estariam em uma moto e ainda não foram localizados pela polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém os dois morreram no local. Ao menos sete cápsulas de pistola 9 mm ficaram espalhadas pelo chão.

Com a colisão contra o poste, parte do bairro ficou sem energia elétrica. Uma equipe da Energisa esteve no local para fazer a troca do poste. Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Civil foram acionados e o caso será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também