Homem é executado na frente da mulher, em Dourados

William de Souza Ricardi, 23 anos, foi executado na madrugada deste sábado (16) em Dourados. Ele estava na companhia da mulher, de 35 anos, quando acabou atingido pelos disparos.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal estava na casa da avó do rapaz, localizada no Jardim Colibri, quando por volta de 1h, saíram do local numa Honda Biz.

William conduzia a moto e ao chegar a rua Jaboticabal, próximo à residência da avó dele, um veículo se aproximou e o passageiro começou a disparar contra a vítima. Pelo menos cinco tiros disparados atingiram o queixo e o pescoço de William que morreu minutos depois.

O caso foi denunciado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Dourados e será investigado.

