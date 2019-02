Jovem morre após troca de tiros com a polícia

Igor Quintana de Freitas, 19 anos, morreu na madrugada deste sábado (16), após trocar tiros com a polícia em sua residência localizada no Jardim Água Boa, em Dourados. O caso ocorreu no cruzamento das ruas Januário de Araújo com a Cafelândia.

Conforme o site Dourados News, policiais militares do Grupo Especializado Tático de Motos (Getam) receberam denúncia de que um veículo teria freado bruscamente no local e duas pessoas entrado na residência.

Ao chegar ao local, por volta de 1h30, a equipe policial se identificou e pediu para que a porta fosse aberta. Sem resposta, os policiais militares entraram e foram surpreendidos com um disparo de arma de fogo. Após isso, houve revide dos militares.

Igor foi alvejado e socorrido ao Hospital da Vida, mas, antes de dar entrada no hospital a morte foi constatada.

Em vistoria na residência, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, pouco mais de meio quilo de maconha, balança de precisão, oito pen-drives, dois aparelhos de telefone celular e um tablet.

A namorada do jovem foi presa e encaminhada ao 1º Distrito Policial de Dourados.

