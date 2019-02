Ao tentar roubar caminhão e sequestrar motorista, bandido acaba morto

Na manhã desta quinta-feira (14), equipes do Batalhão de Choque conseguiram resgatar um motorista de caminhão e recuperar o veículo em uma interceptação na BR- 262 próximo a reserva Canindé, saída para Terenos.

De acordo com informações policiais, os criminosos teriam contratado o frete na noite de quinta-feira (13). Eles disseram ao motorista que produtos agrícolas seriam transportados e combinaram de se encontrar na manhã de hoje no posto de combustível do Indubrasil (região industrial).

Ao chegar ao local, um dos bandidos identificado até o momento como Thiago adentrou ao veículo e anunciou o roubo.

Testemunhas observaram a atitude de Thiago e denunciaram o fato a polícia que, imediatamente, se deslocou até a região.

Motorista e bandido foram localizados a aproximadamente sete quilômetros do posto, próximo à reserva Canindé. Conforme a polícia, o suspeito ameaçou o condutor dizendo que se parasse o veículo seria morto.

As equipes fizeram um cerco na estrada e posteriormente o condutor do veículo parou bruscamente na pista, na tentativa de escapar da mira do suspeito. Thiago desceu da cabine do caminhão e passou a efetuar tiros contra as guarnições, que revidaram e alvejaram o mesmo. Thiago morreu na troca de tiros e sua arma de fogo foi apreendida.

Os policiais vistoriaram o aparelho celular de Thiago e conseguiram localizar mais dois suspeitos de 21 anos, que levariam o caminhão ao Paraguai.

Segundo a Polícia Militar Thiago possui extensa ficha criminal, inclusive por roubo de caminhonete.

A dupla presa foi encaminhada a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde deve permanecer à disposição da Justiça.

