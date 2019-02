Quatro são presos por tráfico após abordagem do Batalhão de Choque

Quatro pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (12), por volta das 9h40, suspeitas de tráfico de drogas. Dois homens com tornozeleira eletrônica e uma mulher foram rapidamente identificados pela polícia que ao chegar a residência do bairro Zé Pereira prendeu o quarto suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, Wemerson Pereira da Conceição, 27 anos, Flavia Dias Lemos, 40 anos e Maicon Fernando Sales Ferreira, 22 anos foram presos quando uma equipe do Batalhão de Choque que fazia rondas na região, avistou Wemerson e a Flávia em atitude suspeita. Eles estavam frente a uma casa na rua Homero Lima, e relataram que estavam mudando de residência. Os policiais fizeram uma revista dentro do caminhão baú e encontraram duas bolsas contendo maconha e cocaína e uma balança de precisão.

Os dois afirmaram que as bolsas eram suas e informou que dentro da casa estava Maicon, e que o mesmo usava tornozeleira eletrônica.

Flávia informou que moravam em uma residência no bairro Vespasiano Martins. Outra equipe do Batalhão de Choque foi deslocada até o local, e encontrou uma grande quantidade de um material esbranquiçado, mas Flávia disse que se tratava de sal para gado.

Ela informou ainda que havia uma quantidade maior de drogas na casa de uma quarta pessoa, Lucas Lauriano Ortega de Brito, conhecido como "Negote", 24 anos, que morava no mesmo bairro. Quando os policiais chegaram ao local, o pai do rapaz disse que ele morava na parte dos fundos da casa.

Os agentes entraram na residência e foi encontrado o rolo plástico que Lucas usava para embalar as drogas e várias notas de dinheiro para facilitar a comercialização.

No celular de Wemerson havia mensagens do Lucas solicitando para que ele arranjasse drogas para a comercialização. Lucas afirmou que traficava para o Wemerson.

Os quatro autores receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, e a droga foi entregue à Denar. Foi contabilizado 350,09 gramas de cocaína e 72,08 gramas de maconha.

Com eles foram apreendidos além das drogas e da balança de precisão, cédula de dinheiro internacional e nacional e dois aparelhos celulares.

