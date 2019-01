Homem encontra vizinho assassinado a tiros em residência

Ismael Ferreira de Matos, 52 anos, conhecido como “Curimba”, foi morto a tiros em sua residência, na noite de domingo (27) em Anastácio. O suspeito foi identificado pela polícia e está foragido.

Conforme o site JNE Diário, uma testemunha contou à polícia militar que ouviu três disparos e ao sair na rua, viu um homem branco e magro pilotando uma motocicleta Honda Bros cor preta, saindo em alta velocidade da casa de Ismael.

A testemunha foi até a casa da vítima, chamou por ele e como não teve retorno, entrou no imóvel e se deparou com “Curimba” baleado no sofá da sala.

A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, a morte foi constatada após a chegada dos militares. A polícia civil e a perícia técnica estiveram ao local e as equipes policiais seguem na busca pelo suspeito. Ainda não há informações sobre a motivação do homicídio.

