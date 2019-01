Empresário é preso após efetuar tiros em bar e tentar esconder-se

Edmar Barbosa Fachini , 48 anos, foi preso por efetuar 13 disparos de arma fogo de uso restrito e abandono de incapaz na sexta-feira (25), no centro de Campo Grande.

De acordo com informações policiais, Edmar deixou a filha de apenas nove anos em casa para ir a um bar localizado na rua da Paz. No bar ele efetuou os disparos com uma pistola calibre 9mm e se escondeu em sua casa, localizada nas proximidades do estabelecimento.

Através de denúncia anônima, o Batalhão de Choque foi acionado para a ocorrência. A polícia entrou no quintal e percebeu que a luz de um dos quartos estava acesa e uma certa movimentação. A equipe do Batalhão de Choque tentou fazer contato com o autor e foi em vão. A partir desse momento a equipe decidiu entrar na residência, pela porta da cozinha. Os policiais tomaram conhecimento de que Edmar estava trancado em um quarto com uma criança, ele estava armado.

Foram feitas várias tentativas de contato, inclusive via telefone celular, mas os militares precisaram arrombar a porta do quarto. Assim foi feito com a entrada da equipe policial no quarto e o autor não demonstrou agressividade ao ser abordado.

A criança foi preservada e levanda rapidamente até a viatura do Corpo de Bombeiros. No local dos disparos foram recolhidas doze munições deflagradas, totalizando quatorze munições ao todo. O autor foi detido e encaminhado para a delegacia. Ele vai responder por disparo de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e abandono de incapaz.

