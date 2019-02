Militar é executado em lanchonete

Juciel Rocha Professor foi executado na madrugada deste domingo (10) com pelo menos cinco tiros na cabeça em uma lanchonete de Maracaju.

Conforme informações policiais, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e o passageiro desceu sem tirar o capacete e seguiu diretamente ao policial que estava acompanhado de amigos e a namorada.



Sem ter como reagir, a vítima foi atingida pelos disparos e morreu na hora. O autor se entregou na delegacia de polícia da cidade e um segundo envolvido no crime, que estava com a moto usada na execução, entrou em confronto com policiais do Choque e Bope e morreu.



Um terceiro envolvido foi preso pela PM, um homem pela Polícia Civil e outro se entregou. Durante as buscas, o Choque recebeu apoio do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), além das polícias Civil e Militar.

