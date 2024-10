Bebê de 1 ano é salvo por vizinhos após se afogar em balde no Santa Emília

Um bebê, de apenas 1 ano de idade, foi resgatado por vizinhos, na tarde desta terça-feira (22), após cair e se afogar dentro de um balde cheio de água na Rua Internacional, no Bairro Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

Segundo uma mulher que testemunhou o incidente e que não quis se identificar, a mãe da criança saiu correndo da residência, pedindo socorro e ajuda no meio da rua, contando que o bebê havia caído dentro de um balde e estava se afogando.

Neste momento, um homem, que passava com seu carro pela rua, foi abordado pela mulher e levou a criança até a Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Emília, onde ela recebeu atendimento médico imediato.

Após o atendimento à criança, a equipe da unidade acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou a Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA) e o Motossocorro do Corpo de Bombeiros (MOB) ao local.

Segundo o Tenente Miranda, do Corpo de Bombeiros, o bebê passou aproximadamente 1 a 2 minutos debaixo da água antes de ser retirada do balde. Apesar disso, não foi necessária reanimação, apenas manobras para desengasgar a criança, que acabou engolindo água durante o incidente, com o bebê apresentando respiração espontânea logo em seguida.

Devido à baixa idade e a natureza do incidente, a criança foi encaminhada para Santa Casa da Capital.

