Hotel é alvo da PF após ser usado como depósito de contrabando em Dourados

Pela manhã desta quarta-feira (23), a Polícia Federal esteve nas ruas de Dourados para cumprir mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, sequestro de ativos financeiros e bens no valor de R$ 3 milhões, contra um hotel usado como depósito e entreposto de contrabando e descaminho.

Segundo o órgão federal, a Operação Toque de Silêncio investigou que o alvo nessa ação era o mesmo de uma operação semelhante no dia 23 de setembro de 2021. Ficou identificado que o modus operandi utilizavam um hotel de forma estável e permanente na reiteração e apoio aos crimes.

Ainda em nota, a PF ressaltou que o estabelecimento recebia as mercadorias ilegais oriundas do Paraguai.

A Polícia Federal ainda identificou que investigados buscavam esquivar-se da ação fiscal, evitando abordagens policiais ante a proteção constitucional do domicílio e também estabelecer a troca de "equipes" com divisão de tarefas e fracionamento do percurso, além da divisão da mercadoria de forma que, em caso de apreensão, essa não fosse perdida em sua totalidade.

Foram identificadas diversas pessoas presas em flagrantes por transportarem mercadorias que adentraram o território nacional de forma irregular, como cigarros, perfumes, eletrônicos, relógios, roupas, equipamentos para a pesca, essência de narguilé, máquina de fazer aplicação de película de celular, dentre outras.

Em depoimento, esses flagranteados informaram que iriam armazenar seus produtos no "hotel" objeto dessa ação e muitos deles ratificaram a participação efetiva do sócio proprietário.

