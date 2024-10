Menor vai parar na delegacia ao ser flagrado comprando maconha no Lageado

Um adolescente foi apreendido ao ser flagrado comprando maconha em uma das ruas do Bairro Parque Lageado, em Campo Grande, durante a manhã desta terça-feira (22). O traficante, de 19 anos, acabou sendo preso.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava fazendo rondas pela região quando avistou o traficante passando alguns invólucros para o adolescente. Ao perceberem a aproximação da viatura, o menor guardou a droga no bolso e saiu andando, enquanto o autor guardou o dinheiro no boné e seguiu para a direção contrária.

Ainda assim, os dois foram abordados. Com usuário os policiais encontraram três porções de maconha, que totalizaram 14,50g. Ele confessou ter comprado a droga com o traficante momentos antes de ter sido apreendido.

Em contra partida, o fornecedor tinha quatro porções da droga em seu bolso. Durante varredura na área, os policiais encontraram uma sacolinha com mais 53 porções de maconha e 39 pinos de cocaína. Além dos entorpecentes, o rapaz tinha R$ 183 em dinheiro trocado, fruto do tráfico no local.

A área em questão é um conhecido ponto de tráfico de drogas e fica perto de uma escola municipal da região. Diante da situação, o traficante foi preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, enquanto o menor acabou sendo entregue na DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).

O caso foi registrado como tráfico de drogas e será investigado.

