Jovem perde o controle de direção após atropelar capivaras e cai em ribanceira

O motorista de um Chevrolet Astra, de 21 anos, escapou da morte durante um grave acidente ocorrido na noite de domingo (20), na BR-060 em Paraíso das Águas.

Conforme as informações do site BNC Notícias, o motorista seguia para Chapadão do Sul, quando atropelou algumas capivaras que atravessaram a via. Por conta do impacto, ele perdeu o controle de direção e saiu da pista.

Neste momento, o Astra foi parar no meio do mato e atingiu uma árvore. Por pouco o carro não cai dentro do Rio Paraíso. O site não informou a quantidade, mas o motorista não estava sozinho dentro do veículo e por sorte, ninguém ficou ferido.

O portal apontou ainda que já foram registrados nesta região, onde é comum a passagens de capivaras, oferecendo grandes riscos aos condutores. Além disso, não existem placas indicativas de animais silvestres nas proximidades.

