Bêbado, motorista dorme ao volante após causar acidente em avenida de Três Lagoas

Um motorista, que não teve o nome divulgado, dormiu no volante do carro após causar um acidente na Avenida Sobral, localizada na saída para Campo Grande em Três Lagoas. O caso aconteceu durante a madrugada de domingo (20).

A Polícia Militar informou que foi acionada pela manhã para ir até o local, onde encontrou o Volkswagen Voyage parado na rua. Dentro do carro, dormindo ao volante, estava o condutor, que apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Inicialmente, ele contou que havia colidido contra uma árvore, mas logo mudou sua versão e confirmou que atingiu uma caminhonete, que deixou o local após o acidente.

Ainda segundo as informações policiais repassadas para o site da Rádio Caçula, o motorista disse ter dormido no veículo por medo de que seu carro fosse roubado. O veículo ficou com a frente danificada, acabou sendo apreendido e levado para o pátio do Detran.

O condutor foi então levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

