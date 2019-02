Jovem morre horas depois de sofrer acidente no Parque dos Poderes

Marcela Oliveira Mareco, 27 anos, morreu no fim da tarde de sexta-feira (8) na Santa Casa de Campo Grande após sofrer um acidente no Parque dos Poderes na manhã de ontem. O acidente aconteceu por volta de 11h40, ela foi socorrida e levada para Santa Casa, mas algumas horas depois, a jovem não resistiu aos ferimentos e morre às 18h50.

De acordo com testemunhas, Marcela transitava em uma Honda Fan na avenida do Poeta, no sentido sul/norte, e o outro veículo envolvido, um VW Polo, conduzido por um motorista de 36 anos, seguia no sentido contrário.

Marcela foi realizar a conversão à esquerda para entrar na rua Gardênia e, nesse momento o condutor do Polo teria entrado na preferencial. A moto de Marcela atingiu a porta do passageiro do carro de passeio e foi arremessada por alguns metros.

Ela foi levada em estado grave à Santa Casa, porém não resistiu e morreu horas mais tarde. Marcela não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o motorista do Polo fez teste de bafômetro que não apontou ingestão de bebida alcoólica. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac - Centro

