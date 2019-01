Mulher sem CNH fica gravemente ferida em acidente de trânsito

Um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (29) deixou uma motociclista de 24 anos com alguns ferimentos. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Antonio Maria Coelho e Dr. Arlindo de Andrade, no bairro Cabreúva. A condutora da moto não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A condutora da motocicleta Factor 125, Kethelin de Souza Maciel, estava com uma possível fratura na perna esquerda e ficou com escoriações no braço e na cintura e logo após o atendimento da equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon. Já a condutora do Fiat Uno Isabela de Mayumi Endo, 28 anos, não teve ferimentos.

Ao entrar na rua Antônio Maria Coelho, a condutora do Uno bateu na motocicleta que passava pelo meio dos carros. O veículo foi parar em cima da moto e um lado da pista ficou interditado por aproximadamente 30 minutos. A motociclista não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

