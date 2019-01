Motociclista abandona garupa após colidir em ônibus

Na madrugada desta sexta-feira (25) um motociclista se envolveu em um acidente de trânsito no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina. Ele fugiu do local após bater no ônibus e deixou a passageira caída no chão.

Segundo informações, o motociclista estava trafegando pela rua Anaurulândia, quando chegou no cruzamento com a rua Gentil Duarte, ele não teria respeitado a sinalização, e teria colidido contra um ônibus que passava pelo local.

O mais incrível é que o homem simplesmente fugiu do local e abandonou a garupa ferida no chão. O motorista do coletivo desceu e prestou os primeiros socorros a vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

De acordo com o site Nova News, a ocorrência também foi atendida pela Polícia Militar. Questionada sobre a identidade do condutor da moto, a mulher disse que o conhece apenas pelo apelido de “Mocotó”. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e deve ser investigado pela Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também