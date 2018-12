Idoso bêbado e sem CNH é preso em flagrante na capital

Mario Oliveira Miranda, 62 anos foi levado para a delegacia, após causar acidente de trânsito na avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande. Ele e Rafael Pelisari Bortoletto, 22 anos, dirigiam no mesmo sentido, porém a vítima estava parada no semáforo vermelho, quando foi atingida pelo suspeito. O fato ocorreu na noite desse sábado (29), quando ambos realizaram o teste do bafômetro e foi constatado que o idosos estava alcoolizado – 0,53 mg/l de álcool no sangue.

Segundo o registro policial, houve apenas danos materiais. Quando os policiais chegaram, constataram que o autor da colisão não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele então foi autuado em flagrante e teve a fiança arbitrada no valor de cinco salários mínimos. O idoso ainda vai responder pelos crime de dirigir sob efeito de álcool. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

