Identificado motorista morto em acidente na Serra de Maracaju

Reubson Carvalho Rodrigues era o caminhoneiro morto que se envolveu em um acidente, na noite desta quinta-feira (27), na Serra de Maracaju, entre Nioaque e Sidrolândia.

De acordo com o portal iFato, a Polícia Civil de Nioaque e a Polícia Rodoviária Federal informaram que Reubson dirigia um caminhão Mercedes Benz, carregado com suplemento mineral quando, no km 515, não conseguiu fazer uma curva à direita e acabou caindo em uma ribanceira.

Com o impacto do acidente, o veículo ficou totalmente destruído e o caminhoneiro foi arremessado para fora da cabine. Ainda conforme o site, uma testemunha teria dito aos policiais que seguia no sentido Nioaque / Sidrolândia quando o caminhão teria atravessado em alta velocidade e caído na ribanceira.

A vítima, de 38 anos, era morador de Andradina, no interior de São Paulo e deixa esposa e um filho de quatro anos.

