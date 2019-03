Médico é morto em tiroteio na fronteira

Graziella Almeida com Ponta Porã Informa

O médico Sandro Arredondo foi morto após um tiroteio na pista de MotoCross, na noite desta quarta-feira (27), em Pedro Ruan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. O homem estava no local com seus dois filhos.

Conforme informações do site Ponta Porã Informa, ele era vice-diretor da Faculdade Central Del Paraguay (U.C.P) e acompanhava os filhos, que praticam o MotoCross no local. O tiroteio começou por volta das 18h40 e deixou dois mortos, sendo um deles Sandro e o alvo principal do atentado, Fernando Omedo.

O alvo era piloto e também estava no local acompanhando o filho. A Polícia investiga o caso.

