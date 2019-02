Atentado na fronteira tem um morto e deixa dois feridos

Um jovem de 26 anos morreu e dois homens, de 36 e 52 anos, ficaram feridos após um atentado na madrugada deste sábado (02), em Pedro Ruan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do G1, o jovem morto foi identificado com Hector Gustavo Fariña, os outros dois homens são Abel Ortega e Gabriel Recalde que foram socorridos para o hospital regional, em Ponta Porã.

Segundo a Policia, as vitimas seguiam a pé e os suspeitos do atentado estavam em motocicletas. No local foram recolhidos 44 projéteis de calibre 9 milímetros.

