Mecânico é executado a tiros na fronteira

Vitor Daniel Garcia da Silva, de 21 anos, foi executado por pistoleiros em sua residência, na noite desta quinta-feira (28), em um bairro de Ponta Porã. A vítima morreu no local antes de receber atendimentos médicos.

Segundo informações do site Porã News, o jovem estava sentado na sala de casa, quando os pistoleiros chegaram em um veículo e entraram dentro da residência do rapaz, onde desferiram sete tiros de pistola.

A Polícia Militar foi acionada para ir até o local, que isolaram a cena do crime e aguardavam a chegada da pericia. Vizinhos relatam que na casa do jovem era bem freqüentada e sempre tinha pessoas fazendo uso de entorpecentes. Eles suspeitam que a morte de Vitor seja acerto de contas, com ladrões de moto da região. A Polícia Civil segue investigando o caso.

