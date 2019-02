Casal é atacado por pistoleiros na fronteira

Nelson Valentin da Silva Neto, 33 anos, e Elenize Teixeira, 27 anos, foram atacados por pistoleiros na quinta-feira (7), em Ponta Porã.

De acordo com informações da mídia local, o casal seguiam de carro quando os pistoleiros em nova moto começaram a atirar no lado do motorista. Pelo menos 12 tiros de pistola 9 milimetros atingiram a lataria e os vidros.

Nelson, mesmo ferido, conseguiu dirigir o veículo até um grupamento do Corpo de Bombeiros onde pediu ajuda. Os bombeiros levaram o casal para o Hospital Regional José Simone Netto. Segundo a assessoria do hospital, a mulher apresenta feridas na perna e o homem foi atingido nas costas e nos braços. O estado de saúde dos dois é estável e não correm risco de morrer. Nelson aguarda exame para passar por cirurgia.

A polícia investiga o caso e busca por informações para localizar os autores.

