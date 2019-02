Casal se reencontra em parque e romance vira casamento

Da redação com assessoria

O Parque Ayrton Senna, cenário de esporte e lazer, também é palco de reencontros e romance como aconteceu com o casal Cleicy e Righez. Amigos há 14 anos, eles se reaproximaram na academia de musculação do parque, quando buscavam qualidade de vida, e após um ano de treino e namoro estão de casamento marcado.

Cleicy Nascimento de Souza, 26 anos e Alan Righez, 33 anos, moradores da região Aero Rancho, estudaram juntos em 2005 e depois cada um seguiu seu caminho se reencontrando ano passado na academia. Cleicy Nascimento explica como se conheceram.

“Nós nos conhecemos há muitos anos na escola e agora morando na mesma região, começamos a frequentar a academia gratuita do Parque Ayrton Senna, buscando uma vida mais saudável além de ter ganhado mais agilidade no dia a dia e foi neste período que percebemos o quanto sentíamos a falta um do outro e nos reaproximamos. Estamos juntos há mais de um ano e o nosso casamento está marcado para a semana que vem, será um sonho realizado em nossas vidas”, disse.

Segundo o instrutor da academia, Saulo Vieira Silva, a atividade física uniu o casal. “Eles treinavam em horários diferentes, cada um com um objetivo e um tempo depois passaram a treinar no mesmo horário, foi quando a turma percebeu que já estavam namorando, e o exercício uniu ainda mais o casal, na motivação, no revezamento dos aparelhos e até nas atividades fora da academia”, lembrou Saulo.

Sobre o Parque

A academia de musculação do Parque Ayrton Senna foi inaugurada em maio de 2017 e atende hoje cerca de 300 participantes, além disso o parque oferece 16 modalidades de esporte e lazer assim como, funcional, Grupo de Corrida, Judô, Pilates, Futebol, Capoeira, Basquete e outras modalidades gratuitas.

Deixe seu Comentário

Leia Também