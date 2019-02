Parque do Sóter libera entrada de cães a partir de hoje

No Parque Ecológico do Sóter, localizado no bairro Mata do Jacinto, o programa Parcão entra em vigor e terá entrada liberada para os cães a partir de hoje (01). A portaria que autorizou a entrada os bichinhos foi assinada na última quinta-feira (31), pelo Prefeito Marquinhos Trad, em uma agenda pública.

O Sóter será o primeiro parque da cidade a liberar o passeios dos cachorros com seus donos. Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, diz que ainda estão estudando a demanda sobre o espaço dos pets pelo cidade, buscando parcerias para criar um local adequado para os animais.

A liberação também consiste em algumas regras obrigatórias, que são elas:

- Uso de coleira e guia

- A condução do cão por pessoas maior de 18 anos e um animal por vez

- Recolher as fazes do seu cachorro

- Cães das raças: Pit Bull, Mastim Napolitano, Doberman, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Bull Terrier, Akita, Chow Chow, Cane Corso, ou mestiços destas, deverão circular no parque conduzido com guia curta, enforcador de aço e focinheira.

- Ser registrado no Centro de Controle de Zoonoses (RGA) e vacinado anualmente contra a Raiva

O Projeto

O projeto da Prefeitura prevê a implantação de uma área de 5.400 m² para o “Parcão”, nome do novo projeto, com espaço gramado, alambrado de 1,5 m de altura, brinquedos e bebedouros específicos para cães, além de assento para os tutores.

O espaço, construído pela iniciativa privada, será administrado pela Funesp. A criação do “Parcão, foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Marquinhos Trad, destina espaço privativo para lazer, exercício e convívio de cães sem a utilização de guias ou outras formas de contenção do animal.

